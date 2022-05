Mit 31 Jahren hängt die kanadische Technik-Spezialistin Erin Mielzynski ihre Skier an den Nagel. Die Entscheidung darüber sei ihr nicht leicht gefallen, wie sie auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte. "Es ist beängstigend, traurig und schwierig, darüber nachzudenken, was jetzt kommt. Ich trauere um diesen Verlust wie um die erste Liebe", schrieb sie in einem emotionalen Posting.

Seit 2009 absolvierte die Kanadierin 136 Weltcuprennen und war dabei auch äußerst erfolgreich. Ihr Slalomsieg in Ofterschwang 2012 war der erste kanadische Sieg in einer Dame in dieser Disziplin seit 41 Jahren. Außerdem sicherte sie sich 2015 bei der alpinen Ski-WM in Vail/Beaver Creek eine Silberne mit der Mannschaft.

"Ich bin sehr aufgeregt und unglaublich traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich mich entschieden habe, meine Karriere zu beenden", teilte sie mit. "Ich bin mir nicht sicher, wer ich ohne Skirennen bin, aber ich freue mich sehr, sie kennenzulernen. Ja zu sagen zu Dingen, zu denen ich zuvor Nein gesagt habe. Und meinen nächsten Träumen mit der gleichen Leidenschaft, Entschlossenheit und Einstellung zu folgen, wie ich diesem Traum gefolgt bin."