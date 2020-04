Kleine Zeitung +

Der Milliardär als FIS-Präsident? Head-Eigentümer Johan Eliasch: "Ein Ski-Held aus China wäre wunderbar!"

Er ist erfolgreicher Geschäftsmann, Teil der High Society, Eigentümer der Firma Head, Ski-Enthusiast - und jetzt hat der schwedischstämmige Brite Johan Eliasch ein neues Ziel: Er will Präsident des Welt-Skiverbandes FIS werden. Warum das so ist, was er plant - er verriet es in einem seiner raren Exklusivinterviews.