Mathias Berthold war bei vier nationalen Skiverbänden in hohen Trainerpositionen tätig. Zuletzt beim Deutschen Skiverband als Herren-Chef. Vor dem Damen-Nachtslalom in Flachau zog der Vorarlberger einen Vergleich zu Ex-Arbeitgeber ÖSV.

Mathias Berthold traf sich in Flachau mit ÖSV-Damencheftrainer Christian Mitter © GEPA pictures

Mit seinen Mannschaften brachte es Mathias Berthold auf sechs olympische Goldmedaillen, eine Vielzahl an WM-Titel und 76 Weltcup-Siege. Ein Großteil davon entfiel auf Damen und Herren aus dem österreichischen und deutschen Skiverband. Zuletzt werkte der Vorarlberger als Herren-Chef beim deutschen Skiverband. Ende des vergangenen Winters zog sich Berthold aus dem Ski-Trainer-Geschäft zurück, absolvierte ein Sportpsychologie-Studium und heuerte am 1. Oktober beim deutschen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg als Mentalcoach an. Den Skisport verliert er trotzdem "nicht aus den Augen. Im Gegenteil, wann immer es geht, schaue ich mir die Rennen im Fernsehen an."