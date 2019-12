Kleine Zeitung +

Anna Veith "Wenn es mit der großen Liebe nicht klappt, tut das weh"

Anna Veith spricht vor dem heutigen Riesentorlauf in Lienz über die Liebe zu dieser Disziplin und darüber, wie sie sich gedanklich in die Vergangenheit versetzt, um in Zukunft schnell zu sein.