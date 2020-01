Facebook

Petra Vlhova demütigte in Zagreb Mikaela Shiffrin, deren Gesichtsausdruck alles sagt © AP

Im Vorjahr hatte Petra Vlhova (SVK) Mikaela Shiffrin den Sieg beim Nachtslalom der Damen in Flachau wegeschnappt. In Zagreb demütigte die Slowakin ihre US-Kotrahentin mit 1,31 Sekunden Vorsprung im Torlauf. Dazu ließ Vlhova-Trainer Livio Magoni das Training von Shiffrin geheim filmen. Aus all diesen Zutaten wird ein "Essen", dessen Würze vor allem den Fans ein "scharfes Duell" verspricht. Dazu plauderte Shiffrin nach ihrem Aus in der alpinen Kombination in Zauchensee aus der Schule.