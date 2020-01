Kleine Zeitung +

Zauchensee Wutanfall im Ziel: Schmidhofer im Training gestürzt

Nicole Schmidhofer verlor im zweiten Training für die Damen-Abfahrt am Samstag (11. Jänner) in Zauchensee einen Ski und stürzte. Die Steirerin war danach im Ziel so sauer, dass sie ihre Schuhe und Handschuhe durch das Umkleidezelt schleuderte.