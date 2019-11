Facebook

Max Franz siegte im Vorjahr in Lake Louise © GEPA pictures

Lange Zeit war Lake Louise so etwas wie ein weißer Fleck auf der Landkarte der österreichischen Abfahrer – ehe im Vorjahr Max Franz nach einer Verletzung sensationell siegte. So gesehen gäbe es auch 2019 gute Voraussetzungen, denn der Kärntner kommt wieder von einer Verletzungspause zurück – der Fersenbruch, den er sich in Kitzbühel zugezogen hat. Und schon im ersten Training am Donnerstag war der Kärntner wieder vorne dabei und atmete tief durch: „Ich bin sehr, sehr erleichtert. Gewisse Abläufe im Training in den USA haben nicht gepasst, ich habe mir schwergetan.“