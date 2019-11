Facebook

Christina Ager © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Verdacht hat sich bestätigt: Christina Ager hat sich, wie der Österreichische Skiverband mitteilt, einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Saison ist für die 24-jährige Skirennläuferin damit vorzeitig beendet.

Die Tirolerin verletzte sich beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA) bei der Landung nach einem Sprung. Sie trat die Heimreise an, um sich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck einer MRI-Untersuchung unterziehen zu können. Die bittere Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes, Einriss des Innen- und Außenmeniskus sowie der Kapsel im rechten Knie. Ager wurde noch am Montag operiert.