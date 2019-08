Facebook

Egon Zimmermann verstarb im 81. Lebensjahr © (c) APA/ROBERT PARIGGER (ROBERT PARIGGER)

Egon Zimmermann ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der ehemalige Skirennläufer aus Lech am Arlberg feierte im Jahr 1964 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck den größten Erfolg seiner Karriere, als er in der Abfahrt die Goldmedaille gewonnen hat. Zwei Jahre zuvor gab es zudem WM-Gold im Riesentorlauf und Abfahrts-Bronze in Chamonix. Im Jahr 1996 erhielt er das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich".

Der Österreichische Skiverband hat den Todesfall auf dessen Homepage bestätigt. Kurz vor seinem 75. Geburtstag, am 5. Februar 2014, wurde Zimmermann auf www.kleinezeitung.at mit nachstehendem Porträt gewürdigt: