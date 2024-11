Christian Hirschbühl ist von Cheftrainer Marko Pfeifer für den Ski-Weltcup-Slalom der Männer am 17. November in Levi (FIN) nominiert worden. Es wird das erste Rennen des 34-jährigen Vorarlbergers seit dem 16. Jänner 2022 in Wengen, als er sich das Sprunggelenk gebrochen hatte. „Die fast dreijährige Leidenszeit scheint ein Ende zu haben“, wird Hirschbühl in einer Verbandsaussendung zitiert. Sein bisher größter Erfolg war der Gewinn des Parallelrennens 2021 in Lech-Zürs.

„Das verletzte Bein fühlt sich soweit stabil an. Gerade in den letzten Wochen habe ich im Training große Fortschritte gemacht und habe beim Fahren keine Schmerzen. Körperlich und mental fühle ich mich fit und bereit für die Rückkehr in den Weltcup“, sagte Hirschbühl.