Der Verlust von Rosi Mittermaier, die im Alter von 72 Jahren im Jänner 2023 an Krebs verstarb, schmerzt ihre Familie auch heute noch tief. Bei einem emotionalen Auftritt in der BR-TV-Sendung „Gipfeltreffen“ konnte Sohn Felix Neureuther seine Tränen nicht zurückhalten, als Vater Christian Neureuther über die letzten Monate der berühmten Skirennläuferin sprach.

Christian Neureuther, ebenfalls ein ehemaliger Skirennläufer, beschrieb diese Phase als besonders intensiv und wertvoll: „Wir haben die Rosi acht Monate lang begleitet, und das war eine wunderschöne Begleitung. Vielleicht die intensivste Zeit unseres Lebens.“ Er betonte, dass Rosi trotz ihrer schweren Krankheit nie ihren Optimismus verlor: „Wir haben bis zuletzt noch Lieder mit ihr gesungen.“

Felix Neureuther sichtlich berührt

Während der Vater Einblicke in diese bewegenden Monate gewährte, zeigte sich Ex-Skistar Felix Neureuther tief bewegt. Gerührt wischte er sich eine Träne aus dem Gesicht. Er sprach über die Dankbarkeit, die er trotz des schmerzhaften Verlusts empfinde. Felix Neureuther erzählte auch von den Herausforderungen, die die Zeit nach dem Tod seiner Mutter mit sich brachte. Der öffentliche Umgang mit der Trauer fiel ihm nicht leicht: „Was nicht so einfach war, war tatsächlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Dass man in der Zeit des Verarbeitens immer und überall konfrontiert wird. Egal, wo du hinkommst.“ Dennoch habe er seiner Mutter zu Ehren die Stärke gefunden, weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen.