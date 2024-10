Jahrelang war Anna Veith als Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin eines der Aushängeschilder des Sportartikelherstellers Head, doch jetzt geht die 35-jährige Ausnahmekönnerin eine Partnerschaft mit dem österreichischen Skihersteller Kästle ein.

„Neben der Entwicklung neuer, speziell für Frauen designter Skimodelle teilen Anna und Kästle eine gemeinsame Vision: Sie möchten Menschen zu einem gesünderen und aktiveren Lebensstil inspirieren, speziell der Nachwuchs steht hier im Fokus“, machte Kästle am heutigen Donnerstag die neue Kooperation in einer Aussendung öffentlich und auf eine Vorstellungs-Pressekonferenz am 6. November aufmerksam.

Ester Ledecka, Ilka Stuhec oder Jasmine Flury sind unter anderem bereits mit Skiern des Unternehmens aus Vorarlberg auf den Pisten dieser Welt unterwegs.

Veith hingegen hat im Jahr 2020 ihre herausragende Karriere beendet, mittlerweile ist sie zweifache Mutter eines Sohnes und einer Tochter und als Unternehmerin erfolgreich. Am 6. November werden in Rohrmoos, wo Veith mit ihrem Mann Manuel das „Guesthouse Arx“ betreibt, ebendort die großen Pläne öffentlich präsentiert.