Der ehemalige deutsche Ski-Star Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl gaben nach über 13 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. „Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen“, schrieb Höfl-Riesch in den Sozialen Medien. „Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben. Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten.“

Die dreifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin und der Sport-Manager, der lange Zeit mit und für Franz Beckenbauer gearbeitet hatte, waren seit 2010 ein Paar. Im April 2011 gingen die beiden schließlich den Bund der Ehe ein. Die heute 39-jährige Höfl-Riesch galt in ihrer aktiven Zeit zu den besten Skifahrerinnen im Weltcup-Zirkus, wurde 2010 in Vancouver Olympiasiegerin in der Super-Kombination und im Slalom und 2014 in Vancouver in der Super-Kombi. 2009 holte sie Gold im Slalom bei der Ski-WM in Val-d‘Isère, 2013 in Schladming in der Super-Kombi.