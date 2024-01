Darum geht es: Eine Abfahrt auf der Streif ist selbsterklärend. Kein anderes Rennen im alpinen Ski-Weltcup sorgt für so viel Aufmerksamkeit. Wer Kitzbühel gewinnt, ist im Abfahrtssport unsterblich. Dementsprechend angespannt sind die besten Skifahrer der Welt Jahr für Jahr, bevor es auf Mausefalle, Seidlalm und Hausbergkante geht. Das heutige Rennen ist aber nicht die traditionelle „Hahnenkamm-Abfahrt“, sondern wird als „Kitzbühel-Abfahrt“ deklariert. Das Original folgt am Samstag.

Die Favoriten: Für Marco Odermatt kreischen auch junge österreichische Skifans im Zielraum. Der Popstar unter den Rennläufern will nichts an seinem Verhalten ändern, also auch weiterhin nach großen Siegen Party machen und ebenso auf der Piste erfolgreich bleiben. Als Gewinner beider Wengen-Abfahrten ist der Weltmeister aus der Schweiz der Topfavorit auf der Kitzbühler Streif. Die goldene Gams fehlt dem 26-jährigen Blondschopf noch in seiner Sammlung. Neben dem Superstart zählen natürlich auch Cyprien Sarrazin, Dominik Paris und Bryce Bennett zu aussichtsreichen Kandidaten auf den Sieg. Außerdem ist die Streif auch immer für Überraschungen gut.

Die Österreicher: Vincent Kriechmayr und der derzeit verletzte Aleksander Aamodt Kilde haben im Vorjahr jeweils einen Abfahrtssieg auf der Streif gefeiert, heuer stehen die Vorzeichen auf Odermatt. Für Österreich geht es am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr/live ORF 1) um den ersten Podestplatz der Saison in dieser Disziplin, nach einem Rumpfteam auf den Lauberhorn wird quantitativ das Optimum mit einem Oktett ausgenützt. Das Aufgebot: Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier, Stefan Babinsky, Christopher Neumayer, Stefan Eichberger und Raphael Haaser. Angesichts von nur sechs Top-12-Rängen für Österreich in bisher fünf Saisonabfahrten ist Cheftrainer Marko Pfeifer gefragter Interviewpartner. „Die Situation kenne ich schon vom Slalom vor ein paar Jahren. Ich bin aber guter Dinge“, sagte der Kärntner. „Wenn der eine oder andere eine gute Fahrt runterbringt, wird er am Stockerl stehen. Das Training stimmt uns zuversichtlich, ich hoffe, dass sie es sich zutrauen. Ich will nicht, dass sie sich zu großen Druck machen, weil dann bist du gehemmt.“