Darum geht es: In Alta Badia steht der zweite Riesentorlauf des Winters auf dem Programm, wenn man den abgebrochenen ersten Lauf in Sölden nicht dazu zählt. Und auch auf der Gran Risa wird es ein „Doppel“ geben, am Montag wartet ein weiterer Riesentorlauf auf der klassischen, aber so schwierigen Strecke in Südtirol.

Die Favoriten: Im Riesentorlauf gibt es immer einen Mann, den es zu schlagen gilt: Marco Odermatt. Der Schweizer gewann saisonübergreifend die letzten vier Rennen und war auch in Val d‘Isère eine Klasse für sich. Der letzte RTL-Sieger, der nicht Marco Odermatt hieß? Marco Schwarz in Palisades Tahoe in den USA in der Vorsaison. Der Kärntner war auch in Sölden in Führung gelegen und war in Val d‘Isère Zweiter hinter Odermatt. Wer glaubt, dass der Schweizer die Belastungen von Gröden nicht wegstecken kann, wurde schon im Vorjahr eines Besseren belehrt: Auch da holte sich Odermatt nach Gröden das Double in Alta Badia. Aber auch Henrik Kristoffersen sollte man in Italien nie vergessen.

Die Österreicher: Marco Schwarz ist einer der Favoriten, auch Manuel Feller präsentierte sich zuletzt in guter Verfassung. Gespannt darf man auf die Jungen sein: Noel Zwischenbrugger sicherte sich mit Laufbestzeit in Val d‘Isère sein Ticket für einen weiteren Weltcup-Einsatz, Joshua Sturm ist gesundet und kehrt ebenso zurück. Deshalb wird Roland Leitinger heute nicht mehr dabei sein.