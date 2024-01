Die österreichischen Männer-Doppelsitzer haben am Samstag bei der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg einen sensationellen Doppelsieg gefeiert. Gold gewannen Juri Gatt und Riccardo Schöpf direkt vor Thomas Steu und Wolfgang Kindl (+0,046 Sek.). Damit krönten die beiden ÖRV-Duos einen höchst erfolgreichen Tag aus rot-weiß-roter Sicht in Deutschland. Zuvor hatten sich Selina Egle/Lara Kipp im Frauen-Doppelsitzer bereits Gold umgehängt, Nico Gleirscher holte sich Silber im Einsitzer.

Nach David Gleirscher im Einzel-Sprint am Freitag sicherten Egle/Kipp, die im Vorjahr in Oberhof noch WM-Silber gewonnen hatten, und Gatt/Schöpf weitere Goldmedaillen für den Österreichischen Rodelverband. Dazwischen legte Nico Gleirscher im Einsitzer mit seiner ersten WM-Medaille in der olympischen Disziplin nach Sprint-Gold 2021 nach. Erstmals in der WM-Historie gab es im Männer-Doppelsitzer einen österreichischen Doppelsieg. Im Medaillenspiegel führt Österreich nach sechs Bewerben mit sieben Medaillen (dreimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze) überlegen.

„Wie ein Traum“

„Es fühlt sich an wie ein Traum. Es ist unglaublich. Einfach danke an alle, die uns unterstützt haben. Das ist ein Sieg, den wir gemeinsam geholt haben“, sagte der 22-jährige Gatt im ORF-Interview überglücklich. Auch für Schöpf, der tags zuvor mit seinem Partner bereits Sprint-Bronze geholt hatte, ging ein Traum in Erfüllung. „Mit den eigenen Leuten am Podest stehen, das ist doppelt so viel wert. Mein Papa hat mich gerade weinend umarmt. Das sind Emotionen, die kann man nicht beschreiben, die überwältigen“, sagte der 22-jährige Tiroler. Dritte wurden die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt mit großem Rückstand (+0,355).

ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler war sprachlos. „Freude pur, da fällt einem nichts mehr ein nach so einem sensationellen Tag. Das müssen wir mal alles sacken lassen“, sagte der Coach und lobte seine Schützlinge, Trainerkollegen und Mitarbeiter im Hintergrund. Kindl holte die Silberne mit einem Handicap, der Ex-Weltmeister ging in Altenberg mit einem gebrochenen Mittelfuß an den Start. „Ich habe es gut ausblenden können. Wenn man die Geschichte dazunimmt, ist die Medaille noch einmal geiler“, betonte der Tiroler. „Wir sind happy und haben zwei Medaillen bei unserer ersten gemeinsamen WM gewonnen.“