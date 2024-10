Das Leben der Stars – es verspricht Glanz und Glorie. Zumindest nach außen hin. Denn der Druck der Öffentlichkeit kann sich zu einer enormen Belastung auswachsen. So wie bei Naomi Osaka. Bis 2021 erstrahlte ihr Leben unter der Tennissonne, mit vier Grand-Slam-Titeln spielte sich die Tochter einer Japanerin und eines Haitianers an die Spitze der Weltrangliste. Doch dann kamen die French Open und das perfekt scheinende Dasein der Sport-Ikone brach in sich zusammen.