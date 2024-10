Der Sieger bei den mit 2,626 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open heißt Jack Draper. Der 22-jährige Brite bezwang den ungesetzten Russen Karen Khachanov am Sonntag in der Wiener Stadthalle nach 1:35 Stunden mit 6:4,7:5 und ist damit der erste britische Sieger in Wien seit Andy Murray vor zehn Jahren. Draper darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 461.920 Euro freuen, für Chatschanow bleiben immerhin 248.540.

Für den aufstrebenden Draper war es der zweite Titel in diesem Jahr und überhaupt nach jenem auf Rasen in Stuttgart. Im Ranking verbessert sich der US-Open-Halbfinalist auf Platz 15 und damit erstmals in den Kreis der Top 15.

Draper reichte im ersten Satz ein Break zum 2:1, er blieb danach bei seinen Service-Games ungefährdet. Er nutzte den ersten Satzball zum 6:4.

Der zweite Durchgang verlief vor neuerlich ausverkauftem Haus (9800 Fans) turbulenter. Draper zog mit zwei Breaks auf 4:0 davon, doch mit dem Sieg vor Augen wackelte er plötzlich und Khachanov gelangen zwei Rebreaks zum 4:4. Als der Russe bei 5:5 aber erneut den Aufschlag abgeben musste, servierte Draper nach Abwehr zweier Breakbälle doch noch in zwei Sätzen zum Sieg aus.