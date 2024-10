In einer der schwierigsten Phasen seiner bisherigen Karriere ereilte Sebastian Ofner die frohe Kunde: Der St. Mareiner wurde in Abwesenheit bei der Gala in Graz zum steirischen „Sportler des Jahres“ gekürt. „Es kommt ein bisschen überraschend, weil ich im Vorjahr mehr Erfolge gefeiert habe als heuer, aber ich freue mich natürlich riesig. Ich war in den vergangenen Jahren von so einer Auszeichnung weit entfernt. Jetzt habe ich sie. Das macht mich sehr stolz und zeigt, dass ich gut gearbeitet und viel richtig gemacht habe.“