Nachdem die alten Schmerzen an seiner bereits 2021 erstmals operierten linken Ferse erneut aufgetreten waren, hat sich Sebastian Ofner am 13. September unters Messer gelegt. „Die Operation ist gut verlaufen und der Arzt ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Derzeit geht er noch mit einem speziellen Schuh herum, die Naht ist aber schon sehr gut verheilt“, berichtet Moritz Thiem, der Manager von Österreichs Nummer eins.

Allerdings ist es nicht der einzige Eingriff, dem sich der Steirer unterziehen muss: Thiem: „Sebastian hat dasselbe Problem auch mit seinem rechten Fuß. Es war nie so schlimm, aber das Problem besteht trotzdem und der Schmerz geht nicht ganz weg. Nach gründlichen Gesprächen und angesichts des Zeitpunkts haben wir entschieden, dass er sich in knapp drei Wochen einer zweiten Operation am anderen Fuß unterziehen wird.“

Frühestmöglicher Comeback-Termin ist im Jänner bei den Australian Open. „Aber wir werden sicherstellen, dass er genügend Zeit hat, um vollständig zu genesen, selbst wenn es länger dauern sollte“, sagt Thiem.