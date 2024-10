„Die Probleme haben in Wimbledon auf Rasen wieder so richtig begonnen“, erinnert sich Steve Rettl, Touring-Coach von Sebastian Ofner, zurück. Beim Turnier in Hamburg musste sein Schützling dann aufgrund der starken Schmerzen aufgeben. In Kitzbühel, bei den Olympischen Spielen in Paris und den US Open biss „Ofi“ nochmals die Zähne zusammen, ehe der Entschluss feststand, die Saison vorzeitig zu beenden und sich Mitte September an der bereits 2021 operierten linken Ferse einem erneuten Eingriff zu unterziehen. Gestern wurden dem Steirer von seinem behandelnden Arzt, Rettls Vater Peter, in der Grazer Privatklinik Ragnitz die Nähte entfernt. Erstes Fazit: „Die Heilung verläuft gut, Sebastian hat kaum Schmerzen“, sagt Rettl Junior.