Nach einer jetzt schon sensationellen Weltmeisterschaft in Prag kann die österreichische Reise wirklich weitergehen und zum zweiten Mal überhaupt nach 1994 das Viertelfinale geschafft werden. Dafür muss Österreich zuerst in der Mittagspartie die bereits fix abgestiegenen Briten schlagen. Für die es also um nichts mehr geht, während Österreich weiterziehen will.

Damit aber noch nicht genug: dann ist Zittern bis in die späten Abendstunden angesagt. Denn Finnland darf nach dem gestrigen Sieg über Dänemark heute gegen die schon fix im Viertelfinale stehenden Schweizer keinen Punkt mehr machen. Gewinnt Österreich heute, hält es nämlich ebenso wie Finnland bei zehn Punkten, wäre dann dank des sensationellen 3:2-Siegs im direkten Duell als Vierter vor den Finnen. Eidgenössische Schützenhilfe im vollen Ausmaß, nämlich einem Sieg nach 60 Minuten, ist ab 20.20 Uhr als unbedingt nötig.

Weiter ginge es im Viertelfinale am Donnerstag, da würde man die Abendpartie um 20.20 Uhr in Ostrava gegen den Sieger der Gruppe B, die Schweden, bestreiten.