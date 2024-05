Schneller Antritt, strammer Schuss, intelligente Bewegungen. Und dabei immer mit fokussiertem Blick. So fegt der kanadische Shooting-Star Connor Bedard über das Eis. Nicht nur in der NHL, wo der „Rookie“ als erster Draftpick von 2023 bei Chicago mit 22 Toren und 39 Assists aus 68 Spielen voll einschlug. Sondern auch in jedem Training. Das war natürlich bei der ersten Übungseinheit von „Team Canada“ in Wien nicht anders, wo alle Blicke auf ihn gerichtet waren – und er dennoch nach unzähligen individuellen Einheiten als Allerletzter vom Eis ging und auch noch die Pucks zusammensammelte. Das Ahornblatt trug Bedard wohl schon am Trikot, allerdings im Nachwuchsbereich, wo er U18- und U20-Weltmeister wurde. „Hier zu sein, ist außergewöhnlich und eine große Ehre. Ich habe gegen alle diese starken Spieler unter der Saison in der NHL gespielt, jetzt darf ich mit ihnen zu einer WM und bringe auch Selbstvertrauen mit“, strahlte der 18-jährige Center, der in der abgelaufenen Saison ein echter Lichtblick beim abgeschlagenen Letzten der Western Conference war.