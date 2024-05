Bereits 2020 wurde der Vorarlberger Marco Rossi von den Minnesota Wild in die beste Eishockeyliga der Welt als neunter Spieler in Runde eins gedraftet. Nun, vier Jahre später, kehrt der Stürmer als richtig in der NHL angekommener Spieler über den Sommer nach Österreich zurück. Und will trotz seiner erst 22 Jahre einer der Führungsspieler im ÖEHV-Team sein, das in Prag zum dritten Mal in Folge die Klasse in der A-Gruppe halten will. „Ja, ich würde schon sagen, dass ich mit einer breiten Brust dorthin fahre. Einerseits, weil ich glücklicherweise alle 82 Grunddurchgangsspiele bestreiten konnte und positiv zurückblicke, aber auch, weil wir eine schnelle, gute Mannschaft stellen“, sagt Rossi, dem nach Corona-Langzeitfolgen und darauffolgenden Kämpfen mit der eigenen Form in der abgelaufenen Saison trotz verpasster Play-offs starke 21 Tore und 19 Assists gelangen.