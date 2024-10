Im Vorjahr feierte die Strecke in Markt Hartmannsdorf ihre Premiere, heuer bildet sie am kommenden Sonntag das große Finale zum Bergrallyecup. Nach den Unwettern im September wurde das damals geplante Rennen an das Saisonende verlegt – und Lokalmatador Manfred Knaus hat dabei die Chance, im Heimrennen in der hubraumstärksten Klasse der historischen Fahrzeuge den Sack zuzumachen. Die Besonderheit: Seine beiden Rivalen lenken mit dem BMW E30 325i dasselbe Auto wie Knaus. „Fahrerisches Können ist bei solchen Duellen mit gleichen Autos eine Grundvoraussetzung“, sagt Knaus, der im Rennen um den Gesamtsieg seiner Klasse die Nase leicht vorne hat: „Ich muss nur durchkommen – aber Ausfall darf ich mir keinen leisten.“ Der Rekord der zwei Kilometer langen Asphaltpiste liegt bei 59,93 Sekunden – ein Beweis, wie schnell die „Highspeedstrecke“ ist. „Man braucht hier Mut, um draufzubleiben“, sagt Knaus im Motorsport-Jargon.