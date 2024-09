Gestartet wird in Pöllau bei Gleisdorf, nach einer langen Steigung wartet im oberen Teil der Strecke Richtung Eichkögl ein wahrer „Hindernisparcours“ auf die Fahrer – der fünfte von sieben Läufen des steirischen Bergrallye-Cups hat es erneut in sich. „Gerade der obere Teil ist besonders spannend für die Fans, deshalb haben wir dort einen neuen Platz für die Zuschauer errichtet“, erklärt Michael Wels vom veranstaltenden MSC Gleisdorf. Einzige Sorge: das Wetter. Die Voraussagen fürs Wochenende deuten auf Regen. Nervös wird Wels aber nicht: „Die Vorbereitungen sind in vollem Gang.“