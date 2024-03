Wenn am Ostermontag die Bergrallye den Demmerkogel zum Beben bringt, darf einer nicht fehlen: Der unermüdliche Rupert Schwaiger geht in sein 43. Jahr im Bergrallye-Cup. Mit seinem gelb-grünen Porsche lehrt er so manchen PS-starken Youngster das Fürchten. „Ich fahre noch, solange es mich lustet“, sagt der Kogelhofer und schmunzelt. Mittlerweile zählt er 75 Lenze, aber müde ist er kein bisschen. Im Winter wurde der Porsche wieder komplett auseinandergenommen und gemeinsam mit dem Sohn serviciert.