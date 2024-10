Derzeit wird in der Garage von Bergrallye-Ass Reinhold Taus tagtäglich geschraubt, um beim sechsten und somit vorletzten Lauf der diesjährigen Saison in Passail am Start zu sein. Der Birkfelder hatte am vergangenen Wochenende im italienischen Cividale beim Finale der österreichischen Bergstaatsmeisterschaft einen schweren Unfall. Zwar blieb der Subaru-Fahrer dabei zum Glück unverletzt, der „Impreza P 4turbo“ wurde aber ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Ob der derzeit Führende im steirischen Bergrallyecup am Wochenende in Passail dabei sein kann, entscheidet sich in den nächsten Tagen in der Werkstatt. „Sie versuchen wirklich alles, um dabei zu sein“, versichert Veranstalter Helmut Harrer.