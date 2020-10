Champions League heute im Free-TV? Deshalb zeigt ARD und ZDF kein Spiel heute im TV oder Livestream

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

Fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sichern? Schnappt euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seid schon heute Abend live dabei beim Spiel des FC Bayern!

Champions League: Diese Spiele stehen heute an

So sieht der Plan für die vier deutschen CL-Mannschaften am 2. Spieltag aus: Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach (gegen Real Madrid) spielen heute, der BVB trifft morgen auf Zenit St. Petersburg und RB Leipzig reist zum Topspiel zu Manchester United.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Shakthar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atletico Madrid FC Salzburg Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Gladbach Real Madrid Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Porto Olympiakos Piräus Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Olympique Marseille Manchester City Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Liverpool FC Midtjylland

Champions League: Deshalb zeigen ARD und ZDF kein Spiel heute im TV oder Livestream

Anders als in manchen Vorjahren läuft keines der Champions-League-Spiele in der Gruppenphase mit deutscher Beteiligung im Free-TV, weder in der ARD noch im ZDF. Die Rechte an der Königsklasse liegen ab diesem Jahr in erster Linie bei DAZN und Sky .

Champions League: Die heutigen Spiele live im TV und Livestream sehen

DAZN zeigt während der Gruppenphase jeweils alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge, bis auf eines mit deutscher Beteiligung. Das läuft dann live und exklusiv in voller Länge auf Sky . Heute zeigt der Pay-TV-Sender das Duell zwischen Gladbach und Real Madrid. ALLE Highlights der Champions League könnt Ihr etwa eine Stunde nach Abpfiff auf DAZN abrufen, auch von den Sky -Spielen.

© imago images / Agencia EFE

Der Streamingdienst zeigt außerdem alle Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie ausgewählte Spiele der Bundesliga live. Alle Highlights des deutschen Oberhauses stehen dort schon 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

Im Angebot von DAZN findet Ihr außerdem den besten US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL) sowie Boxen, UFC, WWE, Darts, Tennis, Rugby, Wintersport, Motorsport, Radsport, Beachvolleyball, die Handball-Champions-League, E-Sports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Spiel Moderator Kommentator Experte Lokomotive Moskau - FC Bayern Alex Schlüter Marco Hagemann Sandro Wagner Shakhtar Donetsk - Inter Mailand - Max Siebald - Atletico Madrid - RB Salzburg Tobi Wahnschaffe Christian Brugger Helge Payer FC Porto - Olympiakos Piräus - Guido Hüsgen - Olympique Marseille - Manchester City - Uwe Morawe Benny Lauth Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam - Carsten Fuß - FC Liverpool - FC Midtjylland - Jan Platte Ralph Gunesch

Champions League: Die heutigen Spiele im Liveticker

Alle Begegnungen der Champions League findet Ihr natürlich weiterhin unter den SPOX-Livetickern . Ihr könnt euch auch für den Konferenz-Ticker des jeweiligen Spieltags entscheiden, mit dem Ihr kein Großchance, keine Gelbe Karte und erst recht keine Treffer verpasst.

Hier entlang zum Konferenz-Ticker des Dienstags.