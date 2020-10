MLB - World Series, Spiel 5: Tampa Bay Rays vs. Los Angeles Dodgers 2:4 - Altmeister Kershaw lässt Dodgers vom Titel träumen

Facebook

Die Dodgers erwischten wie schon so oft in dieser Serie den besseren Start. Gegen Starter Tyler Glasnow waren es Corey Seager und Cody Bellinger, die die Partie im ersten Inning jeweils mit RBI-Singles eröffneten. Im zweiten Inning erhöhte dann Joc Pederson mit einem Homerun auf 3:0 für die Dodgers.

Im dritten Inning dann stand das Spiel für Clayton Kershaw und die Dodgers erstmals auf der Kippe. Yandy Diaz brachte die Rays mit einem RBI-Triple aufs Scoreboard und Randy Arozarena verkürzte auf 2:3 mit einem RBI-Single. Im vierten Inning dann hatten die Rays die Chance, die Partie sogar zu drehen.

Den kompletten Playoff-Spielplan 2020 samt Modus findet Ihr hier!

Manuel Margot erarbeitete sich einen Lead-Off-Walk, stahl die zweite Base und ging in der Aktion dank eines Wurf-Errors von Catcher Austin Barnes zur dritten Base mit keinem Out.

Anschließend gab Kershaw noch einen Walk ab, sodass die Rays Läufer auf den Ecken bei keinem Out hatten. Es folgten zwei Strikeouts, ehe Margot versuchte, Home zu stehlen. Kershaw erwischte ihn jedoch dabei und warf den Ball rechtzeitig zu Barnes, der das dritte Out des Innings besorgte und damit die Bedrohung schadlos beendete.

Kurz darauf hämmerte Max Muncy einen Homerun zum 4:2 für L.A. auf die Tribüne im Right Field. In der Folgezeit übernahmen die Bullpens. Bei L.A. rehabilitierte sich Dustin May nach seinem zuvor schwachen Auftritt in Spiel 2 mit 1 1/3 Shutout-Innings, ehe Manager Dave Roberts im achten Inning übernahm und mit zwei Läufern auf Base Arozarena und Lowe ausmachte, um dann im neunten Inning an Blake Treinen zu übergeben. Der ließ ein Lead-Off-Single gegen Margot zu, besorgte dann jedoch die finalen drei Outs, gekrönt von einem Strikeout gegen Willy Adames zum Sieg.

MLB - World Series 2020: Tampa Bay Rays - Los Angeles Dodgers, Spiel 5

Rays vs. Dodgers: Die wichtigsten Statistiken

Kershaw (5 2/3 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB) sammelte 6 Strikeouts im Spiel und steht nun bei 207 in der Postseason. Er überholte damit Rekordhalter Justin Verlander (205) für die meisten Strikeouts in der Geschichte der Postseason.

Glasnow (5 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 7 SO) gab 2 Homeruns im Spiel ab und kommt nun auf 9 zugelassene Homeruns in dieser Postseason. Das sind die meisten überhaupt in einer Postseason. Er überholte damit die bisherigen "Rekordhalter" Verlander (2019) und Kershaw (2017), die beide bei 8 lagen.

Noch ein Rekord für Randy Arozarena: Er kommt nun auf 27 Hits in dieser Postseason. Das sind die meisten in einer Saison in der Geschichte der Postseason.

Der Star des Spiels: Clayton Kershaw (Dodgers)

Kershaw ebnete den Weg für sein Team und behielt gerade im dritten und vierten Inning, als es auch ganz anders hätte ausgehen können, die Nerven. Kershaw servierte Strikeouts zur rechten Zeit und spielte seine ganze Routine beim Steal-Versuch von Margot aus, was die Führung bewahrte und letztlich der entscheidende Moment im ganzen Spiel war. Kershaw wartet in seiner Bildberbuch-Karriere immer noch auf einen Ring, diese Vorstellung könnte sein Team nun ganz nah heran gebracht haben.

Der Flop des Spiels: Manuel Margot (Rays)

Margot (2-3, BB) machte eigentlich ein gutes Spiel, aber wenn es eng wird, entscheiden Nuancen und er ging letztlich wohl einfach zu viel Risiko bei seinem Home-Steal-Versuch, der misslang und das Inning beendete. Die Dodgers hingen bis dahin gewissermaßen in den Seilen und kamen schließlich mit blauem Auge davon, weil ihnen ein Out auf den Bases geschenkt wurde.

Analyse: Rays vs. Dodgers - Taktische Besonderheiten