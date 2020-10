SC Freiburg gegen Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag trifft Werder Bremen auswärts auf den SC Freiburg. Wir verraten Euch in diesem Artikel, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

© imago images/NoahWedel

SC Freiburg gegen Werder Bremen in der Zusammenfassung sehen - schon kurz nach dem Abpfiff!! Holt Euch jetzt den DAZN-Probemonat!

SC Freiburg vs. Werder Bremen: Zeit, Datum, Stadion

Die Partie zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen steigt am Samstagnachmittag, dem 17.10.2020, um 15.30 Uhr. Die Spiele in der so genannten Samstags-Konferenz machen diesmal den Auftakt, am Freitag findet ausnahmsweise kein Bundesliga-Spiel statt.

Austragungsort der Begegnung wird die Heimspielstätte der Freiburger, das Dreisamstadion sein. Aufgrund der Coronakrise wird dieses Match ohne Zuschauer stattfinden.

SC Freiburg gegen Werder Bremen live im TV und Livestream

Die Exklusivrechte für das Spiel der Freiburger gegen ihre Gäste aus Bremen liegen beim Pay-TV-Sender Sky , die Partie wird somit nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein - wie es für Bundesliga-Spiele am Samstag üblich ist.

Sky -Kunden können das Spiel somit live und in voller Länge verfolgen. Falls Ihr ein Sky -Abo habt, könnt ihr die Begegnung via SkyGo auch im Livestream verfolgen. Habt ihr keins, könnt Ihr via SkyTicket einen Monatspass erwerben.

Die Highlights des Spiels könnt Ihr derweil nur 40 Minuten nach Spielende bei DAZN sehen. Der Streamingdienst präsentiert Euch die wichtigsten Szenen des Spiels dabei in einer Zusammenfassung.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr, Neukunden können zudem einen Probemonat beim "Netflix des Sports" abschließen. Neben zahlreichen Highlights aus der Welt des Fußballs zeigt DAZN unter anderem auch US-Sport, Tennis, Golf, Boxen, UFC, Darts und vieles mehr.

SC Freiburg - Werder Bremen im Liveticker

Das Spiel der Breisgauer und der Werderaner könnt Ihr natürlich auch bei uns im Liveticker verfolgen. Dort werdet Ihr stets über Tore, Karten, Auswechslungen und alle weiteren wichtigen Fakten zum Spiel auf dem Laufenden gehalten.

Zum Liveticker des Spiels gelangt Ihr hier , unsere Liveticker-Übersicht findet Ihr hier .

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Nach vier Spieltagen finden sich die Freiburger und Bremer beide im Mittelfeld der Tabelle wieder. Die Breisgauer stehen nach einem Sieg über den VfB Stuttgart, einem Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg sowie einer deutlichen Niederlage in Dortmund mit vier Punkten auf Tabellenplatz zwölf. Der SVW grüßt nach einer Niederlage gegen Hertha BSC und zwei Siegen gegen Schalke 04 und Arminia Bielefeld vom siebten Rang.