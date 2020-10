Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Der FC Bayern München hat einen etwas holprigen Start in die neue Bundesliga-Saison geht. Nach einem 8:0-Kantersieg gegen Schalke verlor der Quintuple-Sieger überraschend deutlich mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim. Die müden Bayern kassierten auch am vergangenen Spieltag viele Tore, gewannen aber dank eines Viererpacks von Robert Lewandowski mit 4:3 gegen Hertha BSC. Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld startete gleich mit einem Remis (1:1 gegen Eintracht Frankfurt) und einem Sieg (1:0 gegen 1. FC Köln) in die neue Saison. Am vergangenen Spieltag verlor die Alm-Elf aber mit 0:1 in Bremen.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München steigt am heutigen Samstag (17. Oktober) um 18.30 Uhr. Austragungsort ist die SchücoArena, das größte Stadion in der Region Ostwestfalen-Lippe.

Zuschauer sind in Bielefeld aufgrund der Coronainfektionszahlen nicht zugelassen.

Arminia Bielefeld - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Es wird keine Live-Berichterstattung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen geben. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und zeigt somit auch das Topspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München. Neben den Einzelspielen am Nachmittag bietet der Bezahlsender auch eine Konferenz an.

Alternativ zur klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Nicht-Abonnenten können sich das Sportpaket mit dem SkyTicket sichern.

Wer kein Sky -Abo hat, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Beim Streaminganbieter könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesligaspiele anschauen. Zudem hat der Streamingdienst 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus im Programm. Die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind ebenfalls beim "Netflix des Sports" beheimatet.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat.

FC Bayern zu Gast bei Arminia Bielefeld: Die Partie im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr mit dem ausführlichen Liveticker immer auf dem Laufenden bleiben, falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Gastspiel des FC Bayern München bei Arminia Bielefeld vor den Bildschirmen zu verfolgen. Hier geht's zum Liveticker.

Arminia Bielefeld gegen FCB: Voraussichtliche Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos. Trainer: Neuhaus

Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos. Trainer: Neuhaus FCB: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag