VfL Osnabrück vs. Hannover 96 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 27. Spieltag in der 2. Liga steht heute an. Der VfL Osnabrück empfängt im Niedersachsen Derby Hannover 96. Wir zeigen euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Du willst die Highlights der 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach dem Spielende sehen? Dann schnappe dir jetzt den DAZN-Probemonat!

VfL Osnabrück - Hannover 96: Hannover im Kaltstart

Das heutige Aufeinandertreffen der beiden niedersächsischen Klubs ist ein ganz besonderes. Zum ersten Mal wird das "kleine" Niedersachsenderby ohne Zuschauer in Osnabrück steigen. Für die Akteure von 96 ist die Partie noch spezieller. Alle anderen Zweitligisten außer Hannovers Gegner Dynamo Dresden, absolvierten bereits vergangenes Wochenende ihr erstes Spiel nach Coronapause. Doch die Hannoveraner durften nicht gegen Dynamo Dresden antreten, da im Dresdner Team einige Coronafälle gemeldet wurden.

Nun steht für die 96er ein Kaltstart an, ohne die Atmosphäre von Geisterspielen je erlebt zu haben. Die Osnabrücker erkämpften sich am vergangenen Spieltag souverän bei Tabellenführer Arminia Bielefeld einen Punkt mit einem 1:1 nach Spielende. Somit kennen die Brücker die eigenartige Stimmung während so einer Partie.

Hier gibt es Alle Informationen zu der Begegnung:

Datum: 23.5.2020

23.5.2020 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Stadion: Bremer Brücke (16.100 Plätze)

Bremer Brücke (16.100 Plätze) Tabellenplatz Osnabrück: 13.

13. Tabellenplatz Hannover: 11.

VfL Osnabrück - Hannover 96: Live im TV und Livestream

Wie schon vergangenes Wochenende zeigt der Pay-TV Sender Sky die Konferenz der 2. Bundesliga live und gratis auf Sky Sport News HD . Die Konferenz der 2. Liga findet am Sonntag statt, somit ist die Partie zwischen Osnabrück und Hannover leider nicht kostenlos zu sehen.

Sky -Kunden können die Einzelpartie allerdings wie gewohnt verfolgen. Via Sky Go kann die Begegnung auch von einem mobilen Gerät verfolgt werden, wer kein Sky -Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Auf DAZN können zudem bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie angesehen werden. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Wer noch kein DAZN -Abo hat, kann zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

VfL Osnabrück gegen Hannover 96: Die Partie im LIVETICKER verfolgen

Wer die Partie am Samstagmittag nicht im TV oder Stream verfolgen möchte, der kann auf unseren LIVETICKER zählen. Dort werden im Minutentakt die wichtigsten Ereignisse während des Spiels getickert.

Zum Liveticker des "kleinen" Niedersachsenderbys am Samstag gelangt Ihr HIER .

In unserem SPOX Liveticker Kalender könnt Ihr alle anderen verfügbaren Liveticker sehen.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag