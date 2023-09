Auch trotz der Absagen von Österreichs Aushängeschildern Dominic Thiem und Sebastian Ofner kann das Tennis-Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf mit einigen (ehemaligen) Topstars aufwarten. Und zwei Österreicher stehen im Viertelfinale-

Layjet-Open in Bad Waltersdorf

Nach Dennis Novak hat einen Tag später auch Filip Misolic das Viertelfinale des mit 145.000 Euro dotierten Tennis-ATP-Challengers in Bad Waltersdorf erreicht. Der Ex-Kitzbühel-Finalist aus der Steiermark hatte im Duell mit dem italienischen Star Fabio Fognini leichtes Spiel: Der lustlos wirkende Ex-Weltranglisten-Siebente war allerdings offenbar angeschlagen und gab nach 38 Minuten beim Stand von 3:6,0:1 auf.

Misolic trifft nun am Freitag auf Albert Ramos-Vinolas (ESP-4), dem letzten Gesetzten im Bewerb der Layjet-Open. Die beiden hatten sich bereits vor zwei Wochen in Tulln duelliert, damals hatte der Spanier in zwei Sätzen das bessere Ende für sich. Novak bekommt es mit dem Briten Jan Choinski zu tun.

"Ich freue mich, dass ich im Viertelfinale stehe. Schade, dass es so enden musste, aber der Fabio hat Fieber", meinte Misolic im ORF-TV-Interview. Der für seine Mätzchen bekannte Fognini hatte aber offenbar anderen gegenüber von Rückenproblemen berichtet, wie Turnierdirektor Peter Westner erzählte. Misolic konnte der genaue Grund egal sein, immerhin hat er schon 25 Punkte und 3.990 Euro Preisgeld sicher.