Dass Dominic Thiem aufgrund seiner Gastritis für die Layjet Open in Bad Waltersdorf absagen musste, ist für die Veranstalter eine bittere Pille. Auch, weil bereits Tage zuvor Lokalmatador und Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, bekannt gegeben hat, heuer einen Bogen um den Challenger zu machen. Der St. Mareiner will nach dem Davis Cup auf Hartplatz bleiben und schlägt stattdessen bei einem Challenger in St. Tropez auf. Durch die Absagen öffnen sich jedoch Türen für andere Spieler – einer davon für Sebastian Sorger.