Schlechte Nachrichten für den am Sonntag mit der Qualifikation startenden Layjet-Open-Challenger in Bad Waltersdorf. So musste der bereits seit längerem an einer Typ-C-Gastritis laborierende Dominic Thiem sein Antreten in der Steiermark kurzfristig absagen. Nachdem der Österreicher bereits für den derzeit in Schwechat stattfindenden Davis Cup gegen Portugal einen Rückzieher machen musste, kam die jetzige Absage nicht überraschend.

"Wir haben die Entscheidung getroffen, Bad Waltersdorf nicht zu spielen. Er hat nicht trainiert die ganze letzte Woche und ohne Training ein Turnier zu spielen, ist nicht möglich", erklärte Thiems Manager und Bruder Moritz. "Dominic wird jetzt schauen, dass er sich hundert Prozent erholt, was derzeit das Wichtigste ist. Er wird auch weiterhin seine Medikamente nehmen und dann langsam starten." Der nächste Einsatz auf der Tour soll in Astana ab 27. September erfolgen.

Wildcards für Schwärzler und Sorger

Dafür bekommen die Youngsters Joel Schwärzler und Sebastian Sorger die Gelegenheit, ihr Talent dank Wildcards für den Hauptbewerb unter Beweis zu stellen. Schwärzler ist eine der großen Nachwuchshoffnungen im heimischen Tennis! Der 17-jährige Vorarlberger hat in der Vorsaison im tschechischen Prerov sensationell den U16-Europameistertitel erobert und vor kurzem nur ganz knapp den Sieg im Junioren-Doppelbewerb bei den US Open in New York verpasst.

Da auch Lukas Neumayer noch in das Hauptfeld gerutscht ist, ging die für den Salzburger reservierte Wildcard an das steirische Talent Sebastian Sorger. Der 17-Jährige mit Weltranglisten-Position 759 wird in Bad Waltersdorf erstmals im Hauptbewerb bei einem ATP-Challenger-Turnier aufschlagen.

Sechs Österreicher im Hauptbewerb

Mit Schwärzler, Sorger sowie Jurij Rodionov, Filip Misolic, Dennis Novak und Lukas Neumayer sind vorerst sechs rot-weiß-rote Tennis-Asse fix im Hauptbewerb vertreten. Über die Qualifikation werden mit Gerald Melzer, Sandro Kopp, Neil Oberleitner, David Pichler, Jan Kobierski und Matthias Ujvary sechs weitere Österreicher versuchen, den Sprung in das 32er-Hauptfeld zu schaffen. Auch ein prominenter Name findet sich im Feld der Qualifikanten: Die Rede ist von Jacobo Berrettini, jüngerer Bruder des italienischen Topstars Matteo Berrettini.

Nach der Absage von Dominic Thiem wird die Setzliste der LAYJET-OPEN vom spanischen Quartett Roberto Carballes Baena, Bernabe Zapata Miralles, Jaume Munar und Albert Ramos-Vinolas angeführt. Dahinter folgen Jurij Rodionov, Pedro Martinez (ESP), Benoit Paire (FRA) und Timofey Skatov (KAZ). Dazu glänzt das Teilnehmerfeld mit dem früheren Top-Ten-Star Fabio Fognini (ITA).