Während in Bologna, Manchester, Valencia und Split gerade die Gruppenphase des heurigen Davis-Cup-Finalturniers angelaufen ist, kämpft Österreich ab Freitag in Schwechat gegen Portugal um einen Platz in der Weltgruppenrelegation. Den Finalplatz für 2023 verpasste die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer im Februar mit einer 1:3-Niederlage gegen Kroatien in Rijeka.