Auf Instagram haben sie immerhin schon 25.100 Follower, ihre Ankunft in New York war sogar der offiziellen US-Open-Seite eine Meldung wert. Die Rede ist von den „Carota Boys“, jenem fünfköpfigen Fanklub von Jannik Sinner, der sich auf den größten Tennis-Tribünen dieser Welt längst einen Namen gemacht haben. Dabei fallen die „Karotten-Jungs“ nicht nur durch das lautstarke Anfeuern ihres Idols, sondern vor allem auch durch ihre Kostüme auf. Und diese stellen, wie es der Name schon verrät, Karotten dar.