What the hell? I mean, it’s a joke. I leave also then!“ Gesagt, getan. Dominic Thiem stand auf und stapfte verärgert von dannen. Was war passiert? Nachdem der Österreicher 2019 bei den French Open ins Achtelfinale eingezogen war, musste er mitten in der Pressekonferenz den großen Mediensaal für Serena Williams räumen und mit einem weit kleineren Kämmerchen vorliebnehmen. Es war ein Aufreger, der damals hohe Wellen schlug. Auch weil Thiem zu diesem Zeitpunkt als 13-facher Turniersieger selbst längst Topstar-Status hatte und wenige Tage später zum zweiten Mal in Folge ins Paris-Endspiel marschierte, wo er sich erneut an Rafael Nadal die Zähe ausbiss.