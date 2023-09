Die heurigen US Open haben in den ersten Tagen bereits einige Überraschungen serviert. Nicht zur Freude so mancher Trainer, die von ihren früh gestrauchelten Stars abserviert wurden. So gab Stefanos Tsitsipas seinem On-and-Off-Coach Mark Philippoussis wieder den Laufpass, Holger Rune übergab nach seinem Erstrunden-Aus Betreuer Patrick Mouratoglou den blauen Brief. Ein anderer Trainer sitzt derweil noch fest im Sattel – auch wenn er sich schon des Öfteren von seinem Arbeitgeber öffentlich demütigen lassen musste.