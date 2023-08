Für Österreichs Tennis war es ein rabenschwarzer Mittwoch unter der Sonne New Yorks. Den Anfang vom rot-weiß-roten Ende machte Dominic Thiem, der in seinem Zweitrundenmatch bei den US Open aufgrund heftiger Magenprobleme gegen Ben Shelton beim Stand von 6:7, 0:1 das Handtuch werfen musste. In der Nightsession hatte dann Sebastian Ofner gegen Frances Tiafoe beim 3:6, 1:6, 4:6 nichts zu melden, klagte allerdings auch über Schulterprobleme. Zu allem Überfluss mussten dann auch noch Österreichs Top-Doppelspieler Sam Weissborn (mit Romain Arneodo), Alexander Erler/Lucas Miedler und auch Philipp Oswald (mit Botic van Zandschulp) allesamt schon in der ersten Runde die Segel streichen.