Weil Geschäftsführer Christoph Linke seine Tätigkeit krankheitsbedingt nicht mehr ausüben konnte, stand beim steirischen Tennisverband (StTV) eine dringliche Personalentscheidung an. Die Lösung: Sportdirektor Andreas Leber fungiert künftig in Doppelfunktion. „Wir haben die Situation zuerst interimistisch mit Kerstin Zirngast, Stefan Schreiner und mir gelöst. Das hat gut funktioniert – deshalb haben wir entschieden, es so beizubehalten“, sagt Leber, der sich des erhöhten Arbeitsaufwandes vollends bewusst ist: „Ich mache jetzt zwei Jobs – daher werden wir schauen, wie wir die Themen gut verknüpfen können. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Der Vorteil ist, dass jetzt alles aus einem Kopf kommt und man sich nicht immer abstimmen muss.“