Im Laufe des mit Spannung erwarteten Halbfinal-Schlagers der French Open zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz packte der junge Spanier im zweiten Satz einen Schlag aus, den Mann in Zukunft noch sehr oft zu sehen bekommen wird. So sprintet Alcaraz einem Ball Richtung Grundlinie hinterher und schafft es irgendwie, den Ball mit dem Rücken zu Djokovic am Serben vorbeizuschießen. Ein absolut sehenswerter Ball in einem absolut sehenswerten Match.