Zu Beginn der zweiten Turnierwoche waren die French Open 2023 für Österreichs Vertreter bereits Geschichte. Trotzdem lässt sich aus rot-weiß-roter Sicht eine durchaus positive Bilanz ziehen. Bei den Frauen konnte Julia Grabher nach ihrem ersten WTA-Finale in Rabat in Roland Garros erstmals in die zweite Runde eines Grand Slams einziehen. In der Live-Weltrangliste steht die Dornbirnerin als Nummer 56 so hoch wie noch nie.