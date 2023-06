Österreichs Aussichten waren vor dem Start der French Open im Herren-Raster nicht die Besten. Dominic Thiem rutschte gerade noch in den Hauptbewerb, vier Österreicher versuchten sich in der Qualifikation. Dass nun zehn Tage später Sebastian Ofner heute (4. Partie nach 11 Uhr, Servus TV live) gegen Stefanos Tsitsipas auf dem Court Suzanne Lenglen um einen Platz im Viertelfinale kämpft, hätten sich wohl auch die allergrößten rot-weiß-roten Tennis-Optimisten nicht erträumt. So wie auch Ofner selbst, der nach überstandener Qualifikation zwar hoffte, im Idealfall "ein bis zwei Runden" überstehen zu können, aber es nie gewagt hätte, das Wort "Achtelfinale" in den Mund zu nehmen.