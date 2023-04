Ein Posting in den sozialen Medien von Dominic Thiem sorgt aktuell für Gesprächsstoff. Österreichs bester Tennisspieler, der gerade in Madrid in die zweite Runde eingezogen ist, bringt eine eigene Sonnenbrille auf den Markt.

"Ich kann es kaum in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue! Es war immer mein Traum, meine eigene Sonnenbrillenbrand zu gründen, und dieser Traum geht nun in Erfüllung!! Der Grundsatz, auf dem meine Brand aufgebaut wurde, lautet 'Ein Tribut an die Natur'. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr Step-by-Step", kündigt Thiem an.