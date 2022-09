Die vergangenen zwei Jahre waren ein Auf und Ab. Oder sagen wir: Stop-and-go. Die steirische Galanacht des Sports war zweimal in Folge schlicht nicht durchführbar. Und selbst 2022 war es nicht ganz so einfach – weshalb die Gala heute an einem eher ungewöhnlichen Termin über die Bühne geht. Und damit nicht genug: Statt einer Ehrung werden gleich zwei in eine Gala verpackt.

Und doch wird in der Helmut-List-Halle heute Liebgewonnenes fehlen: Die Sporthilfe ist nicht mehr „organisierendes Element“ der Gala – kein Wunder, denn in sechs Tagen geht in der Wiener Stadthalle die bisher größte österreichweite Galanacht des Sports über die Bühne.

Kein Grund, in der Steiermark nicht zu feiern. Und das gleich doppelt, denn das Land Steiermark darf heute gleich doppelt so viele „Bronzene Diskuswerfer“ vergeben wie üblich.

Apropos Land: Während österreichweit die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten des Landes wählen, werden in der Steiermark die Siegerinnen und Sieger von der Landesregierung „beschlossen“; selbstverständlich vorgeschlagen vom Fachrat der Verbände.

Aber egal, wer heute gewinnt: Es ist ein Abend für den Sport, an dem sich eben dieser feiern darf – für all das Erreichte. Und an dem man daran netzwerken darf, noch besser zu werden.