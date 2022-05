Sie sind in ihrem zweiten Jahr im Amt als Sportdirektor des österreichischen Tennisverbands. Ein wichtiger Punkt sind Ihnen die Sichtungstrainings, die heuer wieder gestartet sind. Auf was legen Sie dabei wert?

JÜRGEN MELZER: Es ist mir wichtig zu sehen, was sich in dem Jahr verändert hat, ob Ideen angenommen wurden oder ob es Zeitverschwendung war. In Salzburg und der Steiermark haben sich die Verantwortlichen Dinge zu Herzen genommen. Es geht oft um kleine Veränderungen, die bei Spielern viel ausmachen können. Es ist positiv zu sehen, wenn sie sich weiterentwickeln. Als Außenstehender erkennst du oft Sachen, die andere nicht so wahrnehmen. Und diese Woche bin ich in Kärnten. Bin gespannt, was sich getan hat. Hier ist es deshalb schwierig, da es noch kein Leistungszentrum gibt. Im Endeffekt kann ich letztlich nur Empfehlungen abgeben und habe keine Weisungsgewalt.

Vor mehr als 20 Jahren war beispielsweise bei allgemeinen Landesmeisterschaften die Dichte im Damenbewerb hoch, mit starker Beteiligung. Heutzutage bekommt man oft den Raster nicht voll. Was wurde da versäumt?

Da fallen mir die Begriffe iPad, iPhone, Playstation und Instagram ein. Die Jungen haben inzwischen so viele verschiedene Eindrücke, dass man sich nicht mehr nur einer Sache widmet. Sie machen vieles, aber oft nichts gescheit. Noch dazu fehlt das große Zugpferd bei dem Mädchen. Bei den Burschen zieht Dominic Thiem, doch bei den Mädchen hatten wir schon lange keine Top-100-Spielerin mehr und das wirkt sich bei der Jugend aus. Bei den Mädels fehlt uns generell die Breite.

Sie sprechen aber nicht nur rein den Profisport an?

Genau, denn als Zwölfjähriger war man davon weit entfernt. Doch wir wollten einfach spielen und haben den Wettkampf gesucht. Inzwischen gibt es viele Projekte, bei denen nichts gewertet wird, sondern, wo dabei sein, alles ist. Bei diesem Messen mit anderen, heißt es wieder aufzuwachen. Es ist völlig in Ordnung zu verlieren, nur muss man eben lernen, damit umzugehen. Ich habe das Gefühl, dass wir in die komplett andere Richtung gehen. Da wird es für den Spitzensport schwer.

Es spielt quasi die Angst zu verlieren eine wesentliche Rolle?

Es wird der Weg des geringeren Widerstandes gesucht. Wobei ich dazusagen muss, dass es in manchen Landesverbänden sehr gut klappt, die aktiv sind und viele Spieler zur Verfügung haben. Kärnten gehört noch eher zu den Schwächeren. Es gibt zwar genügend Turniere, nur wenn man bei den Mädels schwer Raster zusammenbekommt, fehlt es an was. Das kann man nicht von heute auf morgen beheben, sondern man muss eine Basis schaffen und das ist ein jahrelanger Prozess.

Gibt es genügend gut ausgebildete Tennistrainer oder mangelt es an Toptrainern?

In dem Bereich haben wir Aufholbedarf, vor allem in der Technikschulung zu Beginn müssen wir uns verbessern. Bei meinen Reisen versuche ich zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass man einem Achtjährigen lernt, wie die Schläge korrekt aussehen sollen. Solang noch nicht schnell gespielt wird, kann man ein technisches Manko kompensieren, doch wenn das Tempo eine Rolle spielt, werden die Defizite aufgezeigt.

Wer könnte sich aus Kärntner Sicht international etablieren?

Lilli Tagger ist in professionellen Händen. Da kann man Tipps geben, muss sich aber nicht großartig einmischen. Stella Horacek ist gut dabei, doch um international mitzuspielen, muss ein Push kommen. Lukas Krainer war länger verletzt, ist bei Gilbert Schaller sehr gut aufgehoben, da geht es in die richtige Richtung. Ansonsten sieht es bei den Burschen in Kärnten derzeit nicht so gut aus.