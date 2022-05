Heute Abend (nicht vor 20 Uhr, Sky live) trifft Dominic Thiem in der ersten Runde des Masters-Turniers von Madrid auf Andy Murray. In der aktuellen Weltrangliste wird der Österreicher auf Position 91 geführt, in der spanischen Hauptstadt kann der 28-Jährige nur aufschlagen, weil er von seinem "Protected Ranking" Gebrauch macht.