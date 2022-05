Anlauf Nummer vier für Dominic Thiem. Nach den Auftaktniederlagen in Marbella, Belgrad und Estoril hofft der Österreicher nach seiner neunmonatigen Verletzungspause nun beim Masters-Turnier in Madrid auf seinen ersten Sieg seit dem 12. Mai 2021. Allerdings wartet auf den 28-Jährigen in der Caja Mágica („Zauberkiste“) eine schwierige Herausforderung – so trifft Thiem heute (20 Uhr, Sky live) auf Andy Murray.